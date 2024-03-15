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لبنان
بري بحث مع زواره في المستجدات السياسية والميدانية
Lebanon 24
15-03-2024
|
08:32
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، حيث تم عرض للأوضاع العامة والإتصالات السياسية والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان لاسيما القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وقطاع غزة .
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بو حبيب
وبعد اللقاء، تحدث الوزير بوحبيب:" دائما أزور دولة الرئيس بري من أجل بحث قضايا مهمة تهم البلد ككل،وطبعا دولته ركن أساسي في الدولة ولديه حكمة ومعرفة في الشؤون الخارجية.
وأضاف:"اليوم تكلمنا عن الدور الفرنسي وأهميته وضرورة أن تبقى فرنسا موجودة، واليوم لديها مبادرة فيها الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة وهناك نقاط تحتاج الى المزيد من البحث فيها".
وختم بو حبيب :"اليوم قمت بتسليم رسالة الدولة للسفير الفرنسي و طبعا الرئيس ميقاتي والرئيس بري على اطلاع، وتمنينا ان تكمل المبادرة وهم ( الفرنسيون ) يفكرون بهذه الطريقة ويريدون الاستمرار وإستكمال هذه المبادرة وهذا مهم لنا أن نتوصل الى نوع من الإتفاق الذي يعطي الحدود الجنوبية الإستقرار الكامل والدائم".
وزير الصناعة
واستقبل الرئيس بري وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا متصلة بالقطاع الصناعي.
برقية تهنئة برمضان
على صعيد آخر، تلقى بري برقية رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك .
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