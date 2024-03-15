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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
15-03-2024 | 08:34
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19-3-2024، في السراي الكبير، لبحث المواضيع المبيّنة في الجدول الموزّع. 
 
 
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