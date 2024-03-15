الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتي عكار وطرابلس

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 15 / 3 / 2024، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل عدد من المطلوبين في منطقة عين الذهب- عكار، حيث أوقفت اللبنانيين (ر.أ.)، (ب.أ.)، (ع.أ.) و(خ.ط.) المطلوبين بموجب مذكرات توقيف لإقدامهم على حيازة الأسلحة الحربية وإطلاق النار. وضبطت داخل منازلهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر والأعتدة الحربية.كما أوقفت قوة من الجيش في منطقتي الأسواق الداخلية والزاهرية- طرابلس اللبنانيين (أ.ش.) و(ع.أ.) والسوريين (ف.أ.) و(أ.أ.) لحيازتهم أسلحة حربية وقيادتهم دراجات نارية دون أوراق قانونية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.