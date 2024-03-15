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لبنان

الجيش: توقيف مطلوبين في منطقتي عكار وطرابلس

Lebanon 24
15-03-2024 | 08:43
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 3 / 2024، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل عدد من المطلوبين في منطقة عين الذهب- عكار، حيث أوقفت اللبنانيين (ر.أ.)، (ب.أ.)، (ع.أ.) و(خ.ط.) المطلوبين بموجب مذكرات توقيف لإقدامهم على حيازة الأسلحة الحربية وإطلاق النار. وضبطت داخل منازلهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر والأعتدة الحربية.
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كما أوقفت قوة من الجيش في منطقتي الأسواق الداخلية والزاهرية- طرابلس اللبنانيين (أ.ش.) و(ع.أ.) والسوريين (ف.أ.) و(أ.أ.) لحيازتهم أسلحة حربية وقيادتهم دراجات نارية دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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