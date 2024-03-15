تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء شراء اللحوم هذا ما يحصل في الملاحم

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لفت أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان إلى أن اللحوم بكافة أنواعها لا سيما البرازيلية متوفرة مع بداية شهر رمضان بالسوق اللبناني وبكميات إضافية.وإذ اشار عيد الى ان "سعر اللحم البرازيلي لم يتغير، حيث لا يزال سعر الكيلو في مراكز البيع يتراوح بين 9 و10 دولارات"، لفت إلى أن "اسعار اللحم الأوروبي سجل إرتفاعاً ملحوظاً في بلد المنشأ بسبب إرتفاع الطلب عليه قبل شهر رمضان من قِبَل الدول العربية القريبة من أوروبا مثل تونس وليبيا والمغرب والجزائر ومصر ومختلف دول الشرق المتوسط، وهذا ما انعكس ارتفاعاً على سعره في لبنان بحوالي دولار واحد للكيلو"، لافتاً إلى أن "اللحوم الأوروبية الطازجة يجب أن تباع بين 12 و13 دولار للكيلو".ونبَّهَ عيد المواطنين من عمليات الغش الحاصلة لدى الكثير من اللحامين في مراكز بيع اللحوم، جراء خلط اللحم الأوروبي ذي السعر المرتفع مع اللحم الهندي ذي السعر المنخفض، وبيعه على اساس انه لحم اوروبي، وذلك في ظل غياب أي إجراء لمعالجة هذا الموضوع".وإعتبر عيد "أننا نعيش بفوضى غير مسبوقة في خلط اللحوم وهذا الأمر توسع في شهر رمضان المبارك في ظل زيادة الطلب على اللحوم".