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لبنان
نكد زار البطريرك الراعي في بكركي
Lebanon 24
15-03-2024
|
09:29
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد نوه خلالها نكد بمواقف البطريرك الراعي الوطنية الجامعة والجهود التي يبذلها من أجل الحفاظ على لبنان وإستقراره.
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ووضع نكد البطريرك الراعي في أجواء الإستقرار الكهربائي الذي تنعم به مدينة زحلة و16 بلدة مجاورة بمعدل 24 ساعة يوميا.
واثنى البطريرك الراعي على عمل مؤسسة كهرباء زحلة، آملا أن ينسحب هذا الواقع على مستوى المناطق كافة.
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