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لبنان

ماتيو البيروتي يحصد 4 ميداليات في بطولة الجمباز الدوليّة في الإمارات

Lebanon 24
15-03-2024 | 09:50
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شارك اللّاعب اللبنانيّ ماتيو البيروتي البالغ من العمر 11 سنة في بطولة الجمباز الدولية للعام 2024، التي نظّمها الاتّحاد الاماراتي بالتعاون مع أكاديمية ستار للجمباز. وقد شارك في هذه البطولة رياضيين من دول عربيّة عديدة منها الامارات العربيّة المتّحدة، والكويت، والمملكة العربيّة السعوديّة، وسلطنة عُمان، والاردنّ، ولبنان.
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مثّل ماتيو البيروتي من نادي بودا- أدما بلده لبنان خير تمثيل، حيث تمكّن من حصد 4 ميداليات في 6 منافسات للعبة الجمباز الفنّيّ ضمن فئته العمرية (المستوى الرابع): الميداليّة الذّهبية عن لعبة الجهاز المتوازي (Parallel Bar)، الميدالية الذّهبية عن لعبة الحلق (Ring)، والميدالية البرونزية عن لعبة الحركات الأرضية (Floor)، والميدالية البرونزية عن لعبة حصان الحلق (Pommel Horse). وقد حقّق المركز الثّاني بمجموع النقاط في فئته العمرية.

تجدر الاشارة انّ ماتيو البيروتي يشارك في هذه البطولة للسنة الثانية على التوالي، وهو بطل لبنان في رياضة الجمباز للسنوات الثلاث الأخيرة.

لبنان

رياضة

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