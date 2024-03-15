غارة إسرائيليّة على "فيلا" في كفركلا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على "فيلا" من 3 طوابق، في بلدة كفركلا.

وتوجّهت سيارات الإسعاف إلى المكان، من دون تسجيل إصابات في صفوف المواطنين.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ "الفيلا" كانت استُهدفت سابقاً بقذائف مدفعيّة.