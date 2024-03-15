بالصور... "كبسة" لوزير على المحلات!

قام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بجولة مفاجئة على عدد من المتاجر والمحلات والتعاونيات.

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وكان أحال سلام 20 محضر ضبط إلى القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.