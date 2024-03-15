في الحدت.. العثور على جثة مواطن

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطن من الحدت - بعبدا، إلى مستشفى بعبدا الحكومي.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.