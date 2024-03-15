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لبنان

في الحدت.. العثور على جثة مواطن

Lebanon 24
15-03-2024 | 11:00
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطن من الحدت - بعبدا، إلى مستشفى بعبدا الحكومي.
 
وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.
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