قوى الأمن ضبطت شخصين بحوزتهما بندقيتيّ صيد

صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي:

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في إطار مكافحة الصّيد البرّي الجائر، وحماية الطّبيعة والطّيور المهاجرة التي تمر فوق لبنان، وحفاظًا على التوازن البيئي، تقوم دوريّات من فصيلة زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتّنقل بين جبلي تربل وحيلان، وهما من أكثر الممرات كثافةً للطّيور المهاجرة، بغية رصد الصيّادين الذين يخالفون أحكام الصيد البري، ولا سيّما في مثل هذه الأوقات من كل عام، التي تُعدّ فترة تكاثر الطيور.وبتاريخ 01/03/2024، رصدت عناصر من مخفر الرميلة التابع لفصيلة زغرتا، في محلّة ضهور حيلان، شخصين بحوزتهما بندقيّتي صيد، وكميّة من الخراطيش من عيار /12/ ملم. من دون العثور على أي طريدة.فتمّ توقيفهما، وتبيّن أنهما يُدعيان:أ. ع. (مواليد عام 1999، لبناني)ط. ب. (مواليد عام 2003، لبناني)أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وتمّ ضبط البندقيّتين والخراطيش، بناءً على إشارة القضاء المختص.تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، من المواطنين، عدم التردّد بالمشاركة في مكافحة عمليات الصيّد الجائر والانتهاكات بحق الطيور المهاجرة، من خلال الإبلاغ عن المخالفين، بحال مشاهدتهم، وذلك عبر توثيق المخالفات بالصّور أو الفيديو وإرسالها على خدمة "بلّغ" بغية ملاحقتها، أو من خلال الاتّصال بغرفة العمليات على الرقم /112/.