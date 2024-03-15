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لبنان

قرب أحد المساجد... أطلق النار عليه

Lebanon 24
15-03-2024 | 11:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً يستقلّ دراجة ناريّة، أطلق النار على م.ز، وأصابه في قدمه، قرب مسجد طينال في طرابلس.
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