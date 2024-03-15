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لبنان

في البقاع.. توقيف أحد أبرز المزوّرين إليكم ما ضبطه الجيش معه

Lebanon 24
15-03-2024 | 11:32
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 3 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال اللبناني (م.ط.) وهو أحد أبرز المزورين، حيث ضبطت بحوزته مستندات رسمية مزورة (بيانات قيد، إيصالات شركات مالية، إقامات)، وأختام مزورة، ومستندات أجنبية مزورة، وعدة تزوير، إضافة إلى آلات الكترونية مختلفة، كما ضبطت سلاحاً حربياً وسيارتين مسروقتين، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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