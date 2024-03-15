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لبنان

إنفجارات قوية تهزّ الجنوب خلال الإفطار.. إليكم ما حصل في حولا والنبطية

Lebanon 24
15-03-2024 | 12:13
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نفذ العدو الإسرائيلي قرابة الساعة الـ6 مساء اليوم، غارة جوية استهدفت بلدة حولا - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن الغارة حصلت بواسطة صاروخين أحدهما لم ينفجر، موضحة أنّ القصف استهدف منزلاً يعود للمواطن موسى عبود في حي المنارة ضمن البلدة المذكورة ولم يسجل وقوع إصابات.
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وتزامناً مع ذلك، أفادت مصادر ميدانية عن قصف طال منطقة راميا الجنوبية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن سماع دوي إنفجارٍ قويّ في محيط النبطية وسط تحليق مكثف للطيران الإستطلاعي الإسرائيليّ. 
 
وكانت قناة "الميادين" تحدثت مساء عن إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في محيط مستوطنتي شتولا وزرعيت المحاذيتين للبنان.
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في عدد من المستعمرات منها إفن مناحم، شوميرا، وشتولا.
 
 
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