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لبنان

"الإشتراكي": قرار أستراليا استئناف تسديد حصتها من تمويل "الأونروا" خطوة صحيحة

Lebanon 24
15-03-2024 | 12:25
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 صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:
 
"أمام حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بفعل مباشر من الاحتلال الإسرائيلي وبمساهمة من الدول الداعمة له، والتي من بين جرائمها وقف دعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يأتي قرار الحكومة الأسترالية باستئناف تسديد حصتها من تمويل هذه الوكالة خطوة في الاتجاه الصحيح إنسانيا وأخلاقيا، عله يشكل حافزاً للآخرين لتخطي كل الضغوط والعودة إلى دفع التمويل المتوجب عليهم، تأكيداً على دور الأونروا في التخفيف مما يعانيه الفلسطينيون في أرضهم المحتلة كما في دول الشتات، وبالتوازي مع ضرورة تشكيل قوة ضغط مقابلة تجبر الاحتلال على وقف فوري لعدوانه الوحشي".
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