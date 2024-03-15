نداءٌ من البطريرك الراعي.. هذا ما طلب حصوله يومي السبت والأحد

صدر عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي البيان التالي:

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"اخواني السادة المطارنة الأجلاء قدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات المحترمين، تحية ودعاء بالرب يسوع مع البركة الرسولية، عمت الفرحة أمس واليوم ببشرى موافقة قداسة البابا فرنسيس على إصدار مرسوم نسب أعجوبة شفاء لشفاعة خادم الله المكرم البطريرك اسطفان الدويهي، والإحتفال بتطويبه في بكركي في 2 آب المقبل 2024، وفيه ذكرى مولده في إهدن بتاريخ 2 آب 1630.نرجو من حضراتكم الإيعاز إلى كهنة الرعايا ورؤساء ورئيسات الأديار برفع صلوات الشكر لله في قداسات السبت والأحد 16 و 17 آذار الجاري، وقرع الأجراس ابتهاجا الساعة الواحدة من بعد ظهر الأحد لمدة خمس دقائق. الشكر لله على هذه النعمة الجديدة بشخص الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي".