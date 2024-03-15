بيانٌ إسرائيلي عن "هجمات ضد لبنان".. هذا ما جاء فيه

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن طائراته المقاتلة قصفت مؤخراً موقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" في بلدة حولا - جنوب لبنان، كما طالت أيضاً نقطة مراقبة في بلدة مروحين.

وقال جيش العدو في بيان له إنه هاجم بالمدفعية منطقة وادي حامول، مشيراً إلى أنه استهدف بنى تحتية لـ"حزب الله" في منطقة كفركلا.

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كذلك، تحدثت الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مناطق شتولا ومزارع شبعا وزرعيت، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في عدد من المستعمرات منها إفن مناحم، شوميرا، وشتولا.

غارة حولا استهدفت منزلاً

وكانت مصادر ميدانية في جنوب لبنان تحدثت عن أن الغارة التي استهدفت حولا طالت منزلاً يعود للمواطن موسى عبود.

وأشارت المصادر إلى أن الغارة جاءت بصاروخين أحدهما لم ينفجر، ولم تُسفر عن وقوع إصابات.