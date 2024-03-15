ماذا قالت بيروت لفرنسا عن خطتها لإنهاء توتر الجنوب؟

قال تقريرٌ نشرته وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، إن لبنان يرى في الإقتراح الفرنسي الهادف لإنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل وتسوية النزاع الحدودي مع الأخيرة، بمثابة "خطوة مهمة محتملة نحو السلام".

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وذكرت الوكالة في تقريرها الذي ترجمه "لبنان24" أنّها اطلعت على مضمون رسالة وزارة الخارجية اللبنانية المؤرخة يوم الجمعة، والتي تضمنت الرّد اللبناني الرسميّ على الاقتراح الفرنسي بشأن جبهة جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أنهُ تم تقديم الخطة الفرنسية إلى لبنان الشهر الماضي، موضحة أنها الورقة تحدد مراحل تتوقف فيها العمليات العسكرية، وتشمل سحب الجماعات المسلحة اللبنانية قواتها المقاتلة ونشر قوات من الجيش اللبناني في الجنوب.

كذلك، لفتت "رويترز" إلى أن أي إتفاقٍ مرتقب يحتاج إلى موافقة "حزب الله" في لبنان.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في رسالتها الموجهة إلى السفارة الفرنسية إن بيروت "تعتقد أن المبادرة الفرنسية يمكن أن تكون خطوة مهمة نحو السلام والأمن في لبنان والمنطقة ككل".

ولم يتناول الرد اللبناني الخطوات المحددة الواردة في اقتراح فرنسا، لكنه قال إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 - الذي أنهى آخر حرب كبيرة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006 - كان حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الدائم.

كذلك، قالت رسالة "الخارجية" إن "لبنان لا يسعى للحرب"، لكنه يريد وقف ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الأراضي اللبنانية براً وجواً وبحراً.

وأوضحت الرسالة أنه "بمجرد توقف الانتهاكات، سيلتزم لبنان باستئناف الاجتماعات الثلاثية مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسرائيل لمناقشة كافة الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701".