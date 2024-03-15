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لبنان

السفير المصري يتحدّث عن بري.. ما جديد ملف "الرئاسة"؟

Lebanon 24
15-03-2024 | 14:01
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سفراء الخماسية يستكملون جولتهم الثلاثاء ويلتقون جنبلاط في كليمنصو
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على خطّ حلحلة الملف الرئاسي، تستكمل اللجنة الخماسية لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين لإيجاد مخرج لهذا الملف.
 
بهذا السياق أكّد السفير المصري علاء موسى لـ"mtv" أن "جولات الخماسيّة ستشمل الجميع لتأكيد التزامهم بانتخاب رئيس"، لافتًا إلى أن الهدنة المرجوة فرصة لانتاج أفكار والتفاصيل لن تشكل عقبات اذا كانت الاشارات ايجابية.
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وأضاف السفير المصري: "نفضل سماع أفكار الكتل كافة وبري عبّر أمامنا خلال لقائنا معه عن الرغبة الحقيقية بانتخاب رئيس".
 
بالتوازي ستستكمل الخماسية سلسلة اجتماعاتها، إذ من المتوقع أن تلتقي نهار الإثنين بالرئيس بري، كما سيجمعها لقاء مع النائب السابق وليد جنلاط نهار الثلاثاء في كليمونصو.
 
على مقلب آخر أفادت معلومات الجديد أن كتلة الاعتدال مستمرة في مبادرتها لكنها لن تبدأ جولتها الثانية قبل الحصول على الاجوبة التي تنتظرها من حزب الله والمرده والوفاق الوطني.
 
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