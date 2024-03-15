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لبنان
خبرٌ إيجابي عن الدولار في لبنان.. هذه تفاصيله
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-03-2024
|
14:33
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قالت مصادر ناشطة في القطاع الماليّ إن لبنان شهد خلال الأشهر الستة الماضية قفزة ملحوظة على صعيد الأموال المحولة من الخارج بالدولار الأميركي.
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وأشارت المصادر إلى أنّ معظم التحليلات المالية لحركة السوق تشير إلى أن تلك التحويلات أثرت إيجاباً على الحركة النقدية في لبنان، وقالت: "أساس هذه التحويلات هو الدعم الذي كرسه مغتربون لسكان جنوب لبنان على قاعدة التكافل في ظل الحرب القائمة، وما حصل هو أنّ الأموال التي دخلت إلى لبنان جاءت مباشرة من خلال التحويلات، الأمر الذي وفر سيولة إضافية من الدولار.
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