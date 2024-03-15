خبرٌ إيجابي عن الدولار في لبنان.. هذه تفاصيله

قالت مصادر ناشطة في القطاع الماليّ إن لبنان شهد خلال الأشهر الستة الماضية قفزة ملحوظة على صعيد الأموال المحولة من الخارج بالدولار الأميركي.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنّ معظم التحليلات المالية لحركة السوق تشير إلى أن تلك التحويلات أثرت إيجاباً على الحركة النقدية في لبنان، وقالت: "أساس هذه التحويلات هو الدعم الذي كرسه مغتربون لسكان جنوب لبنان على قاعدة التكافل في ظل الحرب القائمة، وما حصل هو أنّ الأموال التي دخلت إلى لبنان جاءت مباشرة من خلال التحويلات، الأمر الذي وفر سيولة إضافية من الدولار. وأشارت المصادر إلى أنّ معظم التحليلات المالية لحركة السوق تشير إلى أن تلك التحويلات أثرت إيجاباً على الحركة النقدية في لبنان، وقالت: "أساس هذه التحويلات هو الدعم الذي كرسه مغتربون لسكان جنوب لبنان على قاعدة التكافل في ظل الحرب القائمة، وما حصل هو أنّ الأموال التي دخلت إلى لبنان جاءت مباشرة من خلال التحويلات، الأمر الذي وفر سيولة إضافية من الدولار.