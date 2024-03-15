في لبنان.. قرّر التراجع عن قرار الطلاق بسبب "الطوابع"!

حصلت حادثة غريبة داخل أحد المراكز التي تعنى بتخليص معاملات النفوس، ورصد "لبنان24" رجلا كان يقوم بإتمام أوراق الطلاق من زوجته، مبديا امتعاضه من التنقل بين الطوابق بحثا عن طابع كان يحتاج اليه لإنهاء الإجراءات.

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وفي التفاصيل، فقد رُصد الرجل، وهو من إحدى بلدات جبل لبنان، وهو يصرخ بسبب المماطلة، وتقاذف المسؤوليات بين الموظفين الذين أصروا على عدم إنهاء المعاملة إلا بعد الإتيان بطابع. وبعد فقدانه الأمل من الحصول على طابع بعد رحلة بحث دامت 4 ساعات حسب تعبيره، استسلم الرجل للواقع وقال ممازحًا:" ما عاد بدي طلق.. بدي إرجع لمرتي بسبب طابع حقو 50 ألف".



يذكر بأن اللبنانيين يعانون ومنذ عشرات الاشهر من أزمة الطوابع التي لم يتم إيجاد أي حلٍ لها حتى الآن، إذ استحكمت السوق السوداء بقبضتها، حيث أُجبر المواطنون على دفع الثمن الذي فرضه المحتكرون.