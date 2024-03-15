فيديو جديد من "حزب الله".. "بتوسّع منوسّع"

نشر الإعلام الحربيّ التابع لـ"حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو يقدم جردة بسلسلة عمليات عسكرية نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان ضدّ عدد من المواقع والأهداف الإسرائيلية.

وجاء الفيديو تحت عنوان "بتوسع منوسع"، وهي كلمة قالها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال إحدى خطاباته الأخيرة، وذلك أثناء مخاطبته العدو الإسرائيلي وتهديده بتوسعة المعركة في حال قرر الأخير ذلك.

اللافت في الفيديو أنه أظهر سلسلة من الإستهدافات التي نفذها الحزب، كما كشف عن مجموعة من منصات الصواريخ التي تم استخدامها لقصف المواقع المعادية.