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لبنان

عملية إنقاذ استمرت لأكثر من 4 ساعات في وادي جهنم.. إليكم تفاصيل ما حصل(صور)

Lebanon 24
15-03-2024 | 15:36
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انقذ عناصر من الدفاع المدني راعٍ من التابعية السورية اثر سقوطه في وادي الجماجم. 
وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٣/١٥ وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ١٨:٤٠ إلى أن تمكنوا من انقاذه بواسطة الحبال.
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وقد تبين أنه مصاب بعدة كسور جراء سقوطه في وادي الجماجم/بسكنتا-المتن.
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قد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيب فيه.
كما وعملوا على نقله الى مستشفى بحنس للمعالجة.
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المصدر: الدفاع المدني
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