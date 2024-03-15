عملية إنقاذ استمرت لأكثر من 4 ساعات في وادي جهنم.. إليكم تفاصيل ما حصل(صور)

انقذ عناصر من الدفاع المدني راعٍ من التابعية السورية اثر سقوطه في وادي الجماجم.

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وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٣/١٥ وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ١٨:٤٠ إلى أن تمكنوا من انقاذه بواسطة الحبال.وقد تبين أنه مصاب بعدة كسور جراء سقوطه في وادي الجماجم/بسكنتا-المتن.قد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيب فيه.كما وعملوا على نقله الى مستشفى بحنس للمعالجة.