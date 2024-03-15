"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقريرٍ جديد لها إنّ "حزب الله" موجود في 3 مناطق رئيسية في لبنان وهي جنوب لبنان، البقاع شرق البلاد وفي العاصمة بيروت.

ولفت التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أن وجود الحزب في كل منطقة من هذه المناطق في لبنان، يسمحُ له بالسيطرة على مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنّ منطقة البقاع تعتبر مكاناً لوجستياً أساسياً للحزب.

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وفي السياق، ذكر منشور لمعهد "ألما" الإسرائيلي إن الأصول الإستراتيجية لـ"حزب الله" منتشرة في البقاع، منها مواقع للوحدة الجوية وأخرى تابعة لوحدات الصواريخ بعيدة المدى.

ويزعم المعهد أيضاً أن منطقة البقاع تستخدم أيضاً كمنطقة لـ3 مطارات تابعة للحزب، وهي تُستخدم لتشغيل الطائرات من دون طيار.

كذلك، يقول الباحث الإسرائيلي إيال زيسر إنه يمكن الإفتراض بأنه سيتم الحفاظ على القدرات الإستراتيجية لـ"حزب الله" في أماكن بعيدة عن الحدود مع إسرائيل لاسيما في منطقة بعلبك - شرق لبنان.

مع هذا، تقول الصحيفة الإسرائيلية إنه "حتى في حال التوصل إلى إتفاق مستقبلي مع لبنان وحزب الله، فإن منطقة بعلبك ستبقى مركز تسليح للحزب"، موضحة أنه "لم يتم إدراج هذه المنطقة في أي نقاش أو إقتراح طُرح خلال الأشهرة الأخيرة بشأن التهدئة عند جبهة الحدود بين لبنان وإسرائيل".

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن "منطقة بعلبك بعيدة عن إسرائيل، وفي أي حال اتخاذ أي قرار بإجلاء عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أي على بُعد بضعة كيلومترات من الحدود، فإن منطقة بعلبك ستظل تشكل تهديداً".