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لبنان

بلبلة في البقاع.. والسبب "سيارة"

Lebanon 24
15-03-2024 | 16:55
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عُثر في سهل بلدتي حدث بعلبك والنبي رشاد - البقاع، على سيارة من نوع مرسيدس وبداخلها شابّ فاقد للوعي ومغمى عليه.
 
وقالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ السيارة سُرقت ليل أمس، وتبيّن أن الشاب الذي كان بداخلها يدعى "ر.ح." وهو على قيد الحياة لكن حالته حرجة.
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