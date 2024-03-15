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لبنان

لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2024 | 17:07
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فوجئ مستخدمون لتطبيق "واتسآب" في لبنان مؤخراً بإغلاق حساباتهم من دون أي سابق إنذار، مع إبلاغهم بأن قدرة وصولهم إلى التطبيق باتت مقيدة وغير واردة الآن حتى إشعارٍ آخر.
ولم تتضح الأسباب المرتبطة بتلك الرسالة، لكنها باتت تتكرر بشكلٍ دائم ومستمر.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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