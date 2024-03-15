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لبنان

"هرجٌ ومرج" وإطلاق نار في طرابلس.. السبب لن يخطر في البال

Lebanon 24
15-03-2024 | 17:11
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أقدم أحد المواطنين في منطقة التبانة - طرابلس، على إطلاق النار من سلاح حربي لتفرقة أولاد كانوا يستخدمون المفرقعات النارية بكثافة.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ المنطقة شهدت حالة من الهرج والمرج بسبب المفرقعات، إلا أن الهدوء عاد إليها. 
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