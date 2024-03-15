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خطوات عملية

Lebanon 24
15-03-2024 | 18:06
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بدأ التحضير لخطوات عملية على الصعيد المصرفي، سواء لجهة الدمج أو تصفية بعض المصارف الصغرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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