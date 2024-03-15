17
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا حسم لاسم الرئيس ما لم تدقّ ساعة التسوية الإقليميّة!
Lebanon 24
15-03-2024
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": جهود مبادرة "الاعتدال"، كما اجتماعات "اللجنة الخماسية" بالمسؤولين اللبنانيين، تصبّ كلّها، على ما أشارت، في تحضير لبنان ليكون جاهزاً عندما تحين اللحظة الإقليمية وتُعقد التسوية بين الدول المعنية. ولهذا يتمّ ربط الأمور بعضها ببعض، أي حرب غزّة بجبهة الإسناد في جنوب لبنان، والجبهة الجنوبية بالتسوية في المنطقة، ما يجعل الملف الرئاسي ينتظر عودة الهدوء والاستقرار الى قرى وبلدات الجنوب قبل ذهاب الكتل النيابية الى الجلسة الـ 13 لانتخاب رئيس الجمهورية.
Advertisement
ولهذا فإنّ "اللجنة الخماسية" لا تحسم أمرها في ما يتعلّق باسم الرئيس، لأنّ كلّ من الدول الخمس يؤيّد مرشّحاً معيّناً دون الآخر، رغم نكرانها لهذا الأمر. وتودّ جميعها في نهاية الأمر أن يحوز أي من الأسماء المتداولة موافقة غالبية أصوات النوّاب خلال جلسة انتخاب الرئيس. ولفتت الى أنّه عندما يبدأ "الثنائي الشيعي" بفتح الباب أمام التداول بأسماء مرشّحين جُدد أو بالقبول بالخيار الثالث، يمكن ساعتئذٍ الحديث عن أنّ الطريق الى قصر بعبدا أمام المرشّح التوافقي باتت سالكة وآمنة.
في حين أنّ عكس ذلك، على ما تابعت المصادر عينها، سيُبقي الملف الرئاسي في دائرة الجمود رغم كلّ المبادرات الداخلية ومحاولات "اللجنة الخماسية" في الداخل والخارج. أمّا انتخاب رئيس الجمهورية فقد يطول الى أكثر من سنتين في حال استمرّت الحرب على غزّة طوال هذا الوقت، كونها ستستمر عند الجبهة الجنوبية أيضاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
Lebanon 24
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
08:02 | 2024-03-15
15/03/2024 08:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
17:07 | 2024-03-15
15/03/2024 05:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
12:00 | 2024-03-15
15/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
16:00 | 2024-03-15
15/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. من التقى نصرالله في بيروت الشهر الماضي؟
Lebanon 24
عاجل جداً.. من التقى نصرالله في بيروت الشهر الماضي؟
06:17 | 2024-03-15
15/03/2024 06:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2024-03-16
باسيل لا يريد "الطلاق النهائي" من دون ثمن
02:38 | 2024-03-16
هل أطلق الجيش الاسرائيلي بالونات حرارية فوق صيدا؟
02:30 | 2024-03-16
"عيدية" لموظفي القطاع الخاص بعد رمضان
02:15 | 2024-03-16
نواب تنفّسوا الصعداء: الحمدلله ارتحنا
02:00 | 2024-03-16
"الخماسية" تستأنف نشاطها الاثنين.. حرق الأسماء مستمر والرؤية الأميركية نحو "السلة الكاملة"
01:45 | 2024-03-16
غارة إسرائيلية فجراً على منزل في طير حرفا.. هل من إصابات؟
فيديو
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
16/03/2024 08:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
16/03/2024 08:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
16/03/2024 08:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24