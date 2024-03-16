غارة إسرائيلية فجراً على منزل في طير حرفا.. هل من إصابات؟

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم السبت غارة استهدفت منزلا خاليا في بلدة طير حرفا قضاء صور جنوب لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ولم تسجل اي إصابات في الغارة.





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