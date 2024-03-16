Advertisement

لبنان

غارة إسرائيلية فجراً على منزل في طير حرفا.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1175666-638461723491087309.jpeg
Doc-P-1175666-638461723491087309.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم السبت غارة استهدفت منزلا خاليا في بلدة طير حرفا قضاء صور جنوب لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولم تسجل اي إصابات في الغارة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على السلوقي جنوب لبنان
lebanon 24
16/03/2024 12:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على اطراف برغز قضاء حاصبيا وقصف على أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان
lebanon 24
16/03/2024 12:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة للطيران الحربي الاسرائيلي على خراج راشيا الفخار
lebanon 24
16/03/2024 12:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان اسرائيليتان تستهدفان بلدة مجدل زون
lebanon 24
16/03/2024 12:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

اسرائيل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-03-16
05:44 | 2024-03-16
05:37 | 2024-03-16
05:14 | 2024-03-16
05:07 | 2024-03-16
05:00 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24