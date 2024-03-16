Advertisement

لبنان

"علاقة متوترة" في جبل لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-03-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1175678-638461749646530804.jpg
Doc-P-1175678-638461749646530804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلِم أن أطرافاً سياسية مقربة من "التيار الوطني الحر" في جبل لبنان، تسعى للتقارب مجدداً مع جهاتٍ سياسية أخرى كانت حليفة لها خلال الإنتخابات النيابية الماضية، إلا أن "توتر العلاقة" بين الطرفين أعاق الإلتقاء مُجدداً.
Advertisement
ووفقاً للمصادر، فإنَّ الجهود لإنهاء التوتر في العلاقة هدفه التأسيس لمرحلة جديدة من التناغم أقله على صعيد التنسيق السياسي المطلوب بشدة لاسيما خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-03-16
05:44 | 2024-03-16
05:37 | 2024-03-16
05:14 | 2024-03-16
05:07 | 2024-03-16
05:00 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24