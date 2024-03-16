"علاقة متوترة" في جبل لبنان

Advertisement

عُلِم أن أطرافاً سياسية مقربة من "التيار الوطني الحر" في جبل لبنان، تسعى للتقارب مجدداً مع جهاتٍ سياسية أخرى كانت حليفة لها خلال الإنتخابات النيابية الماضية، إلا أن "توتر العلاقة" بين الطرفين أعاق الإلتقاء مُجدداً.ووفقاً للمصادر، فإنَّ الجهود لإنهاء التوتر في العلاقة هدفه التأسيس لمرحلة جديدة من التناغم أقله على صعيد التنسيق السياسي المطلوب بشدة لاسيما خلال الفترة الأخيرة.