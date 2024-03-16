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لبنان

هل أطلق الجيش الاسرائيلي بالونات حرارية فوق صيدا؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 02:38
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نفت مندوبة "لبنان 24" كل المعلومات التي تحدثت مساء أمس القاء الجيش الاسرائيلي بالونات حرارية فوق بحر صيدا، مشيرة الى ان ما شوهد في سماء المدينة مساء أمس هي فوانيس رمضانية أضيأت في احدى السهرات وطارت فوق بحر صيدا.
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