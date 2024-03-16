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لبنان

حملة مبرمجة على المرشح

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-03-2024 | 04:15
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توقفت مراجع رسمية وسياسية عند الحملة المبرمجة التي يتعرض لها احد المرشحين الجديين لرئاسة الجمهورية وذلك من خلال تسريبات اعلامية غير صحيحة تتناول هذا المرشح بمعلومات لا تنطبق مع الواقع لا مضموناً ولا زمناً .
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المصدر: لبنان 24
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