حملة مبرمجة على المرشح

توقفت مراجع رسمية وسياسية عند الحملة المبرمجة التي يتعرض لها احد المرشحين الجديين لرئاسة الجمهورية وذلك من خلال تسريبات اعلامية غير صحيحة تتناول هذا المرشح بمعلومات لا تنطبق مع الواقع لا مضموناً ولا زمناً .

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