تعرّض مركز للجيش في رميش لقصف إسرائيلي.. إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه عند الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت تعرّض مركز تابع للجيش للقصف بقذيفة إسرائيلية مُعادية جنوب بلدة رميش من دون وقوع إصابات.



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