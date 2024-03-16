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لبنان
تعرّض مركز للجيش في رميش لقصف إسرائيلي.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
16-03-2024
|
02:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه عند الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت تعرّض مركز تابع للجيش للقصف بقذيفة إسرائيلية مُعادية جنوب بلدة رميش من دون وقوع إصابات.
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