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لبنان

المواجهات مستمرة جنوبا.. واسرائيل تستهدف اهداف لحزب الله

Lebanon 24
16-03-2024 | 05:37
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تعرض حوالي الساعة الثامنة  من صباح اليوم مركز تابع للجيش للقصف بقذيفة معادية جنوب بلدة رميش وقد اقتصرت الأضرار على الماديات بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأطلق الجيش الاسرائيلي قذيفة معادية على سهل مرجعيون، واطراف بلدة حولا.
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كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الرابعة فجر اليوم، واستهدف منزلا خال من السكان في بلدة طيرحرفا، ما ادى الى تدميره بالكامل، وتسبب باضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وقال الجيش الإسرائيلي: "قصفنا هدفين لحزب الله جنوبي لبنان بغارات ليلية".
كما اغار الطيران الاسرائيلي على اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. 
وقرابة التاسعة ليلا اطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي. 
وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري، وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.
 
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