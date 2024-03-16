المواجهات مستمرة جنوبا.. واسرائيل تستهدف اهداف لحزب الله

تعرض حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم مركز تابع للجيش للقصف بقذيفة معادية جنوب بلدة رميش وقد اقتصرت الأضرار على الماديات بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأطلق الجيش الاسرائيلي قذيفة معادية على سهل مرجعيون، واطراف بلدة حولا.

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كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الرابعة فجر اليوم، واستهدف منزلا خال من السكان في بلدة طيرحرفا، ما ادى الى تدميره بالكامل، وتسبب باضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.