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لبنان

مُنخفض عملاق سيضرب لبنان.. استعدوا للأمطار الطوفانية وتحذير من الأب خنيصر

Lebanon 24
16-03-2024 | 03:58
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ انه بعد غيبة طويلة لمنخفض البحر الأحمر بسبب نشاط المرتفع الآزوري فوق شمال افريقيا لشهرين تقريباً، الامر الذي حجب التيارات القطبية عن اليونان وقبرص والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يثور اليوم بضغوطه المتدنية فوق السودان ومصر ويتمدد نحو شمال المملكة السعودية والاردن وسوريا وفلسطين والعراق ولبنان ليطال تركيا وقبرص، فتتراجع قيم الضغط الجوّي في الشرق الأوسط الى 1004-1006hpa، الأمر الذي سيسبب بتدفّق رياح شمالية باردة من الشمال، ورياح جنوبية رطبة دافئة من بحر العرب صعودا نحو بحر الاحمر، فيتشكل منخفض عملاق سيبدأ تأثيره على مصر وشمال المملكة السعودية ولبنان وفلسطين مساء الاحد، وسيطال الاردن وسوريا والعراق وايران.
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اعتباراً من يوم الاثنين تبدأ الامطار في لبنان بشكل ملحوظ يدعمها التيار النفاث الذي سيعبر فوق شمال مصر وفلسطين ولبنان الامر الذي سيساهم بمضاعفة الهطولات للتحول بعد ظهر الاثنين الى غزيرة وفجر الثلاثاء الى طوفانية في معظم المناطق اللبنانية مصحوبة بنسبة عالية من الصواعق وحبات البرد فيدخل لبنان في مرحلة خطر تشكل السيول والفيضانات وارتفاع منسوب المياه على الطرقات، وللمناطق السورية والاردنية والعراق حصة عالية من الهطولات الغزيرة التي ستساهم بتشكل السيول الجارفة.

طقس يوم السبت: مشمس ودافئ مع سحب مرتفعة.
طقس يوم الاحد: دافئ ربيعي مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

وأكد خنيصر ان الشتاء لم ينتهِ بعد، فلبنان والمنطقة على موعد مع عدة منخفضات باردة والقسم الثاني من آذار يبدو حاملاً معه الخيرات بنسبة 70%.




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