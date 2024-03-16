المرتضى جال في خان العسكر: لا نظير له في لبنان

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جال وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، يرافقه المحامي اسعد موراني، مسؤول الملف الثقافي في بلدية طرابلس الدكتور باسم بخاش، في ارجاء خان العسكر في مدينة طرابلس ، مفتقدا وضع هذا المعلم التراثي الرائع، حيث أعتبر : " أن لا نظير له في لبنان وانه من أكبر الفرص المهمل استثمارها في المدينة ".لهذا قرر تشكيل لجنة من متخصصين لبلورة افكار حول السبل المثلى التي تسمح لطرابلس بالاستفادة المثلى من هذا المعلم الإستثنائي بروعته وقيمته التراثية والوظائف المتعدّدة المؤهل لتأديتها.