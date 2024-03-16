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لبنان

المرتضى جال في خان العسكر: لا نظير له في لبنان

Lebanon 24
16-03-2024 | 04:24
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جال وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، يرافقه المحامي اسعد موراني، مسؤول الملف الثقافي في بلدية طرابلس الدكتور باسم بخاش، في ارجاء خان العسكر في مدينة طرابلس ، مفتقدا وضع هذا المعلم التراثي الرائع، حيث أعتبر : " أن لا نظير له في لبنان وانه من أكبر الفرص المهمل استثمارها في المدينة ".
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لهذا قرر  تشكيل لجنة من متخصصين لبلورة افكار حول السبل المثلى التي تسمح لطرابلس بالاستفادة المثلى من هذا المعلم الإستثنائي بروعته وقيمته التراثية والوظائف المتعدّدة المؤهل لتأديتها.
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