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لبنان
حادثة تهزّ مطار بيروت.. إليكم قصتها
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-03-2024
|
04:45
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عُلِم أن مطار رفيق الحريري الدولي شهدَ مؤخراً سرقة طالت "ذهباً" داخل حرمه، الأمر الذي استدعى إجراء تحقيقاتٍ لكشف ملابسات ما حصل.
وبسبب ما حصل، تمّ إخضاع مختلف الموظفين لحملة تفتيش إلزامية ريثما تنتهي الإجراءات المرتبطة بالحادثة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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