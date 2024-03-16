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لبنان

لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية: لتكن ذكرى 14 آذار حافزاً لتجديد إيماننا بلبنان الحر

Lebanon 24
16-03-2024 | 05:07
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أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية (CCLF) بياناً، اليوم السبت، في الذكرى الـ19 لإنتفاضة الإستقلال في لبنان، وقالت: "في مثل هذا اليوم منذ تسعة عشر عاماً، شهد وسط بيروت تظاهرة مليونية تجسدت فيها وحدة شعبية وسياسية غير مسبوقة، ومهّد لها موقف دولي صلب ومساند، مما أدى الى خروج الجيش السوري من لبنان بعد مضي ثلاثة عقود على انتهاك. سيادته وتدمير اقتصاده وقمع الحريات، ورمي العديد من أحراره في غياهب السجون".
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وأضافت: "إن اللبنانيين اليوم هم أحوج من أي وقت مضى لاستلهام ثورة الأرز واستخلاص معانيها وأهمها أن وحدة القوى الحية، السياسية والشعبية في الوطن والاغتراب، وتوفير الدعم الخارجي من الدول الشقيقة والصديقة، تشكل خارطة طريق لاستعادة سيادة الدولة، وإصلاح المؤسسات، وإبعاد شبح الحرب الذي يلوح على حدودنا الجنوبية".
وختمت : "لتكن ذكرى 14 آذار حافزاً لتجديد إيماننا بلبنان السيد الحر المستقل، ولاستعادة الثقة بالوحدة الوطنية باعتبارها الطريق الأقصر لتحقيق الإنتصار".
 
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