بسبب لبنان.. هكذا سخر إسرائيليون من بعضهم البعض!

سخرت وسائل إعلام إسرائيلية من تصريحات مسؤولين إسرائيليين سابقة هددوا فيها "حزب الله" بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.

وأعادت قناة "حداشوت بزمان" نشر فيديو للإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، مع وضع أصوات مسؤولين إسرائيليين، أبرزهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وهم يهددون حزب الله بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وعلّقت: "من يعيد من إلى العصر الحجري؟".

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وفي وقتٍ سابق، قال رئيس لجنة مستوطنة مرغليوت إنّ غالانت، هدّد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكن "مستوطناتنا باتت في النهاية من دون كهرباء، وهي التي عادت إلى العصر الحجري".

ويأتي ذلك في وقتٍ تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن الحالة التي يعيشها سكان المستوطنات الشمالية، قائلةً إنهم "منهكون ويدفعون أثماناً باهظة من جراء القتال مع حزب الله".

ووفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن المستوطنين في الشمال "مكتئبون"، ويطرحون تساؤلاً: "ماذا نفعل لإنهاء كابوس صواريخ حزب الله". (الميادين نت)