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لبنان

بـ"الصواريخ".. ماذا قصف "حزب الله" قبل قليل؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 06:17
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
 
ولفت البيان إلى أنّ الحزب استهدف عند الساعة 11.15 صباحاً موقع البغدادي، موضحاً أنه استخدم الأسلحة الصاروخية خلال عملية القصف.
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