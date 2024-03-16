أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

ولفت البيان إلى أنّ الحزب استهدف عند الساعة 11.15 صباحاً موقع البغدادي، موضحاً أنه استخدم الأسلحة الصاروخية خلال عملية القصف.