18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بـ"الصواريخ".. ماذا قصف "حزب الله" قبل قليل؟
Lebanon 24
16-03-2024
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
ولفت البيان إلى أنّ الحزب استهدف عند الساعة 11.15 صباحاً موقع البغدادي، موضحاً أنه استخدم الأسلحة الصاروخية خلال عملية القصف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي بارز يتحدّث عن "حزب الله" والحرب مع لبنان... بماذا نصح نتنياهو؟
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي بارز يتحدّث عن "حزب الله" والحرب مع لبنان... بماذا نصح نتنياهو؟
16/03/2024 15:05:17
16/03/2024 15:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا هدفين لحزب الله جنوبي لبنان بغارات ليلية (العربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا هدفين لحزب الله جنوبي لبنان بغارات ليلية (العربية)
16/03/2024 15:05:17
16/03/2024 15:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يهاجم "حزب الله": تخطى سقف حماية لبنان وخرج من "التفاهم"
Lebanon 24
باسيل يهاجم "حزب الله": تخطى سقف حماية لبنان وخرج من "التفاهم"
16/03/2024 15:05:17
16/03/2024 15:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
16/03/2024 15:05:17
16/03/2024 15:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
17:07 | 2024-03-15
15/03/2024 05:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
12:00 | 2024-03-15
15/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
16:00 | 2024-03-15
15/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي عن الدولار في لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي عن الدولار في لبنان.. هذه تفاصيله
14:33 | 2024-03-15
15/03/2024 02:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء شراء اللحوم هذا ما يحصل في الملاحم
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء شراء اللحوم هذا ما يحصل في الملاحم
09:13 | 2024-03-15
15/03/2024 09:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:58 | 2024-03-16
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لإعادة تعديل أجر الساعة
08:53 | 2024-03-16
بالصور حادث سير مروّع... "بيك اب" سقط من منحدر وهذه حالة السائق!
08:39 | 2024-03-16
تيمور جنبلاط دعا إلى تسوية تعيد الاعتبار للمؤسسات وتنهي الشغور الرئاسي
08:30 | 2024-03-16
مسؤول إسرائيلي بارز يتحدّث عن "حزب الله" والحرب مع لبنان... بماذا نصح نتنياهو؟
08:30 | 2024-03-16
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... الأمطار الغزيرة والثلوج عائدة في هذا الموعد
08:24 | 2024-03-16
أرسلان: روسيا ستخرج من حربها بانتصار يثبت مكانتها ودورها
فيديو
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
16/03/2024 15:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
16/03/2024 15:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
16/03/2024 15:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24