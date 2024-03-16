عن صياغة مرسوم زيادة الحدّ الأدنى للأجور... ماذا قال بشارة الأسمر؟

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أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر "ضرورة الاخذ في الاعتبار واقع المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والسائقين العموميين والاساتذة المتقاعدين في القطاع التعليمي الخاص عند صياغة مرسوم زيادة الحد الادنى للاجور الاسبوع المقبل، بايجاد الاطر القانونية اللازمة لتخفيف او لتخفيض متوجباتهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مراعاةً لواقعهم المتردي ( لا معاشات تقاعدية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة او معاشات هزيلة للاساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص ولا اعمال ومداخيل تذكر للسائقين العموميين)".واعلن في تصريح، ان الاتحاد "لن يألو جهداً في سبيل تحقيق هذا المنحى القانوني حمايةً لشرائحه العمالية المتقاعدة او للسائقين العموميين وسيباشر الاتصالات اللازمة لتحقيق الهدف المرجو".