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لبنان
إخبار قضائي من "رواد العدالة" لاستدعاء إميل رجا سلامة وتوقيفه
Lebanon 24
16-03-2024
|
06:34
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنّ عدداً من المحامين من مجموعة "رواد العدالة" تقدّموا بإخبار قضائي إلى النيابة العامة المالية بواسطة النيابة التمييزية، طالبين فيه سنداً للصلاحيتيّن الشخصية والذاتية للقضاء الوطني استدعاء إلى التحقيق إميل رجا سلامة، ابن شقيق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتوقيفه وتحريك الحق العام ضدَّه بجرائم غسيل أموال غير مشروعة مصدرها المصرف المركزي والتدخل اشتراكاً باختلاس المال العام وتأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب جنايات على أموال الدولة، وإحالته مخفوراً أمام المرجع القضائي المختص.
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وطلبوا ضبط كامل داتا شركاته في لبنان واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرجاع المال العام المختلَس منه بالاشتراك مع آخرين ولا سيما وضع إشارة منع تصرف على كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
وأشار بيان للمجموعة إلى أنَّ "القضاء الفرنسي كانَ قد وجّهَ منذ أيام الاتهام الجنائي لاميل سلامة بجرائم تبييض اموال على يد مجموعة منظّمة والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي، كما كانت قد أفادت الوكالات الاعلامية الفرنسية".
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