Advertisement

لبنان

إخبار قضائي من "رواد العدالة" لاستدعاء إميل رجا سلامة وتوقيفه

Lebanon 24
16-03-2024 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1175761-638461894314005719.jpg
Doc-P-1175761-638461894314005719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنّ عدداً من المحامين من مجموعة "رواد العدالة" تقدّموا بإخبار قضائي إلى النيابة العامة المالية بواسطة النيابة التمييزية، طالبين فيه سنداً للصلاحيتيّن الشخصية والذاتية للقضاء الوطني استدعاء إلى التحقيق إميل رجا سلامة، ابن شقيق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتوقيفه وتحريك الحق العام ضدَّه بجرائم غسيل أموال غير مشروعة مصدرها المصرف المركزي والتدخل اشتراكاً باختلاس المال العام وتأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب جنايات على أموال الدولة، وإحالته مخفوراً أمام المرجع القضائي المختص.
Advertisement

وطلبوا ضبط كامل داتا شركاته في لبنان واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرجاع المال العام المختلَس منه بالاشتراك مع آخرين ولا سيما وضع إشارة منع تصرف على كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.

وأشار بيان للمجموعة إلى أنَّ "القضاء الفرنسي كانَ قد وجّهَ منذ أيام الاتهام الجنائي لاميل سلامة بجرائم تبييض اموال على يد مجموعة منظّمة والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي، كما كانت قد أفادت الوكالات الاعلامية الفرنسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:58 | 2024-03-16
08:53 | 2024-03-16
08:39 | 2024-03-16
08:30 | 2024-03-16
08:30 | 2024-03-16
08:24 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24