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لبنان

بالصور.. حريق داخل شقة في فردان

Lebanon 24
16-03-2024 | 07:11
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اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج اطفاء بيروت حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الأولى من مبنى سكني في فردان - بيروت.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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فردان

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