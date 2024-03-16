بالصور.. حريق داخل شقة في فردان

اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج اطفاء بيروت حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الأولى من مبنى سكني في فردان - بيروت.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.