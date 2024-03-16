صفارات الإنذار تُدوي... ماذا يجري حالياً في المستوطنات القريبة من لبنان؟

أفادت "الجزيرة" عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الانذارات دوت في كريات شمونة.

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كما وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نار من لبنان على مستوطنة مرغليوت.