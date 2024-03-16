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لبنان

صفارات الإنذار تُدوي... ماذا يجري حالياً في المستوطنات القريبة من لبنان؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 07:31
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أفادت "الجزيرة" عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل. 
 
وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الانذارات دوت في كريات شمونة.
 
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كما وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نار من لبنان على مستوطنة مرغليوت. 
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