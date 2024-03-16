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لبنان

بصواريخ "بركان"... هذا ما استهدفه "الحزب"

Lebanon 24
16-03-2024 | 07:56
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف ثكنة راميم، بصاروخيّ "بركان".
 
 
وأشار "الحزب" إلى أنّ الصاروخين أصابا الثكنة بشكل مباشر.
 
 
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