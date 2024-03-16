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لبنان

وفد من نقابة المهندسين بحث مع منصوري في موضوع اموال النقابة المحتجزة لدى المصارف

Lebanon 24
16-03-2024 | 08:13
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إلتقى وفد من نقابة المهندسين في بيروت حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في مكتبه في مصرف لبنان، ضم الوفد النقيب عارف ياسين، أمين صندوق التقاعد المهندس لطف الله الحاج وعضوي مجلس النقابة المعمار روي داغر والمهندس سلمان صبح.
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وقال بيان عن النقابة: "ان الوفد بحث مع الدكتور منصوري دور مصرف لبنان في استعادة أموال المودعين عموما وأموال نقابة المهندسين خصوصا المحتجزة في المصارف اللبنانية بغير وجه حق وكيفية استعادتها ولو بشكل تدريجي لتسديد مستحقات النقابة في تأمين معاشات التقاعد للزميلات والزملاء المتقاعدين ولتأمين التغطية الإستشفائية للمهندسات والمهندسين وعائلاتهم المنتسبين لبرنامج الاستشفاء والبالغ عددهم حوالى مئة وعشرة آلاف مؤمن (110000)".

وطالب الوفد ب "الضغط على المصارف من أجل الحفاظ على الودائع وتحريرها وحمايتها من اي استقطاع و عدم تحميلها أية خسائر، فأصحاب المصارف راكموا الأرباح الطائلة طيلة السنوات الماضية وعليهم تحمل الخسائر وتسديد حقوق الناس والنقابات". 

وشرح النقيب ياسين موضوع الدعاوى المُقامة من نقابة المهندسين ضد فرنسا بنك وضد بنك لبنان والمهجر، وطلب من الحاكم استعمال صلاحيات البنك المركزي للحفاظ على أموال النقابة".

بدوره شرح منصوري الأوضاع المالية بشكل عام ومتابعته لهذه القضايا منذ تسلمه مهامه، وأبدى إستعداده للمساعدة وفق ما تسمح به القوانين ووفق الإمكانات المتاحة". وتم الاتفاق مع منصوري على استمرار التواصل المباشر لمتابعة هذه القضايا.

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