17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفد من نقابة المهندسين بحث مع منصوري في موضوع اموال النقابة المحتجزة لدى المصارف
Lebanon 24
16-03-2024
|
08:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
إلتقى وفد من نقابة المهندسين في بيروت حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في مكتبه في مصرف لبنان، ضم الوفد النقيب عارف ياسين، أمين صندوق التقاعد المهندس لطف الله الحاج وعضوي مجلس النقابة المعمار روي داغر والمهندس سلمان صبح.
Advertisement
وقال بيان عن النقابة: "ان الوفد بحث مع الدكتور منصوري دور مصرف لبنان في استعادة أموال المودعين عموما وأموال نقابة المهندسين خصوصا المحتجزة في المصارف اللبنانية بغير وجه حق وكيفية استعادتها ولو بشكل تدريجي لتسديد مستحقات النقابة في تأمين معاشات التقاعد للزميلات والزملاء المتقاعدين ولتأمين التغطية الإستشفائية للمهندسات والمهندسين وعائلاتهم المنتسبين لبرنامج الاستشفاء والبالغ عددهم حوالى مئة وعشرة آلاف مؤمن (110000)".
وطالب الوفد ب "الضغط على المصارف من أجل الحفاظ على الودائع وتحريرها وحمايتها من اي استقطاع و عدم تحميلها أية خسائر، فأصحاب المصارف راكموا الأرباح الطائلة طيلة السنوات الماضية وعليهم تحمل الخسائر وتسديد حقوق الناس والنقابات".
وشرح النقيب ياسين موضوع الدعاوى المُقامة من نقابة المهندسين ضد فرنسا بنك وضد بنك لبنان والمهجر، وطلب من الحاكم استعمال صلاحيات البنك المركزي للحفاظ على أموال النقابة".
بدوره شرح منصوري الأوضاع المالية بشكل عام ومتابعته لهذه القضايا منذ تسلمه مهامه، وأبدى إستعداده للمساعدة وفق ما تسمح به القوانين ووفق الإمكانات المتاحة". وتم الاتفاق مع منصوري على استمرار التواصل المباشر لمتابعة هذه القضايا.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
17:07 | 2024-03-15
15/03/2024 05:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
12:00 | 2024-03-15
15/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
16:00 | 2024-03-15
15/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي عن الدولار في لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي عن الدولار في لبنان.. هذه تفاصيله
14:33 | 2024-03-15
15/03/2024 02:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفض عملاق سيضرب لبنان.. استعدوا للأمطار الطوفانية وتحذير من الأب خنيصر
Lebanon 24
مُنخفض عملاق سيضرب لبنان.. استعدوا للأمطار الطوفانية وتحذير من الأب خنيصر
03:58 | 2024-03-16
16/03/2024 03:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:29 | 2024-03-16
هذا جديد حادثة "سرقة المطار"!
11:26 | 2024-03-16
أنغا زورافلوفا غادرت منزلها في المنصورية منذ 10 أيّام ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟ (صورة)
11:12 | 2024-03-16
مؤلفة من لبنانيين وسوريّ.. توقيف عصابة سرقة سيارات
11:01 | 2024-03-16
تصريح إسرائيلي لافت تجاه لبنان: مستعدّون لهذا الأمر
11:00 | 2024-03-16
تحذيرٌ من "طوفان" أساسه لبنان قد يضرب إسرائيل.. مؤرّخ يدق ناقوس الخطر!
10:45 | 2024-03-16
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
فيديو
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
16/03/2024 17:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
16/03/2024 17:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
16/03/2024 17:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24