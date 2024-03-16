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لبنان

أرسلان: روسيا ستخرج من حربها بانتصار يثبت مكانتها ودورها

Lebanon 24
16-03-2024 | 08:24
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة "إكس": "أهمية إعادة انتخاب الرئيس بوتين اليوم قد تكون أكثر من كل سابقاتها، فهو يخوض منذ سنتين حربا تحمل أبعادا كثيرة. في الشكل هي بوجه أوكرانيا، وفي الفعل بوجه من خلفها من دول العالم، ومن يحاول تكريس أحادية القطب. دور روسيا اليوم بات أكبر وأكثر فعالية وستخرج من هذه الحرب بانتصار معهود يثبت مكانتها ودورها الذي يزداد تأثيرا، خصوصا في الشرق الأوسط".
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