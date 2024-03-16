بالصور... "بيك اب" سقط من منحدر وهذه حالة السائق!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انقلاب "بيك اب" من منحدر، في بلدة بيت جيدة - الضنية.

وأُصيب شخصٌ في الحادث، وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على إسعافه ونقله الى المستشفى.