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لبنان

بالصور... "بيك اب" سقط من منحدر وهذه حالة السائق!

Lebanon 24
16-03-2024 | 08:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انقلاب "بيك اب" من منحدر، في بلدة بيت جيدة - الضنية.
 
 
وأُصيب شخصٌ في الحادث، وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على إسعافه ونقله الى المستشفى.
 
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