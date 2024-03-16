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لبنان

شخصان نُقلا إلى المستشفى.. إليكم بالصور ما حدث على طريق المصنع

Lebanon 24
16-03-2024 | 09:17
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين الى مستشفى البقاع في تعلبايا أصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع على طريق المصنع الدولية في مجدل عنجر-البقاع.
 
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lebanon 24
16/03/2024 17:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المصنع

مجدل عنجر

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